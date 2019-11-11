حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الاثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم.



كانت البداية بورود معلومات لمباحث قسم شرطة حدائق القبة، عن قيام المدعو "مصطفى عبدالقادر"، وشهرته بالو مخدرات، 26 سنة، عاطل، ومقيم حارة حسن الشريف بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة لمسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.