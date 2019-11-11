حبس هندي وأسرته صوروا خطيب ابنتهم السابق بملابس حريمي بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حجز هنيدى وزوجته ونجلته وأبناء شقيقه وخطيب نجلته السابق 24 ساعة على ذمة التحريات لتبادلهم الاتهامات، حيث اتهم الأخير الهندى وأسرته باحتجازه وتصويره بقميص نوم بزعم نشره صور لنجلتهم بعد فسخ خطوبتها منه، عبر فيس بوك والتشهير بها، واتهم الهندى وأسرته، الأخير، بالتعدي عليهم.



كانت البداية عندما تلقى الرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، بلاغا من شيف يحمل الجنسية الهندية وبرفقته زوجته وابنته ونجلي شقيقة زوجته طرف أول، يتهمون فيه عامل رخام طرف ثان، وحضر معهم إلى ديوان القسم، بالتعدي عليهم لقيامهم بفسخ خطوبته من ابنة المبلغ، وبمواجهته الطرف الثاني تبين قيام الطرف الأول باحتجازه داخل مسكنهم وتقييده وتصويره بملابس نسائية لقيامه بنشر صور لابنتهما "خطيبته السابقة"، وبمواجهة الطرف الأول أقروا بما قال عامل الرخام.



وتم التحفظ على المتهمين داخل ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.