مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم أعلى طريق الواحات، بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل المتوفين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة بانقلاب سيارة بطريق الواحات بعد وقوع حادث تصادم، نتج عن مصرع ٣ أشخاص هم وليد قاصد، وياسر علي، مهندس ومدير شركة، ومحمد عباس سائق السيارة.



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن جانبها دفعت إدارة المرور بالأوناش؛ لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.

