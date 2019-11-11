للمرة الثانية.. راكب يقفز من القطار بسبب غرامة مالية





وأصيب الراكب فور سقوطه من القطار بكسر في الجمجمة، ودخول في غيبوبة بشكل كامل، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى المنشاوي ووضعه بغرفة العناية المركزة، وإلقاء القبض على كمسري القطار وفرد التأمين واستكمال التحقيقات.

واقعة جديدة شهدتها محطة قطار كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل، حيث سقط راكب من قطار رقم 14 المميز خط "الإسكندرية – القاهرة" الذي يتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 07:25 صباحًا.بدأت الواقعة أثناء مرور أحد أفراد تأمين القطار في العربات ومشاهدته راكبا يدخن، ما دفع الكمسري إلى مطالبته بتحصيل غرامة تقدر بـ50 جنيها، أثناء مرور القطار في المنطقة القريبة من محطة طنطا.ورفض الراكب دفع الغرامة وبعد مشادات كلامية، حاول الراكب الهروب، مما أسفرت عن سقوطه من القطار.