"دفاع البرلمان": تحركات إخوانية لخلق زعامات بأجندات مشبوهة

أشار اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى ضرورة يقظة المواطنين تجاه الدعوات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف خلق زعامات شعبية وتسويقها، خاصة أنها لاقت دعما من قنوات الجماعة الإرهابية وعناصرها.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المتابع الجيد للمشهد يجد أن الجماعة توظف قنواتها ولجانها الإلكترونية لتوفير الدعم لأشخاص بعينهم يوفرون دعما لهذه الجماعة وتوجهاتها، وما يطالبون به يتضامن مع أجندتها لهدم الوطن أو لعودتها إلى المشهد".



وأكد أن الجماعة على يقين من فشلها في الشارع حال العودة بشكل مباشر، وستواجه أزمات مع الأمن والمواطنين الذين كشفوا أهدافهم الخبيثة ونواياهم لهدم الوطن، ومن ثم ستعمل على ذلك بشكل غير مباشر وستقدم دعما مهولا لبعض العناصر التي سوف تحقق لها رغباتها، ومنه على الأخص التسويق السياسي وخلق جمهور لها.