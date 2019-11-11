الذهب يتحول للهبوط عالميًا بخسائر 9 دولارات

تحولت أسعار الذهب للهبوط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها القوية التي سجلتها في الأسبوع الماضي، وسط ترقب تطورات سياسية واقتصادية حول العالم.



وكان المعدن النفيس قد تمكن من التعافي النسبي من أدنى مستوى في 3 أشهر في وقت سابق من التعاملات، لكنه سرعان ما استعاد اتجاهه الهبوطي، رغم تراجع الأسهم الأمريكية ومؤشر الدولار.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأمس، بأن المحادثات مع الجانب الصيني تتحرك بشكل جيد، لكن الولايات المتحدة ستبرم الصفقة التجارية مع بكين إذا كانت مناسبة لواشنطن.



وينتظر المستثمرون التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية والتي تم التوصل لها في بداية الشهر الماضي، حيث إنه لم يتم تحديد مكان التوقيع حتى الآن.



وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.6% أو ما يعادل 8.40 دولار، مسجلًا 1454.50 دولار للأوقية.



كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.4%، ليصل إلى 1452.70 دولار للأوقية، فاقدًا نحو 6.30 دولار.



وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.1% مسجلًا 98.212.