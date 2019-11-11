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لقطة خطيرة جمعت بين أحمد زكي والسقا.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:39 م
أحمد زكي والسقا.
أحمد زكي والسقا.
سناء إسماعيل
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شارك المخرج طارق العريان متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو للقطة تجمع بين النجمين الفنان الراحل أحمد زكي، والفنان أحمد السقا، رغم خطورتها الشديدة.

اللقطة الأولى كانت للفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم "الباشا"، والتي قام فيها بالقفز من فوق كوبري قصر النيل.

واللقطة الثانية من فيلم "تيتو"، والتي قفز فيها الفنان أحمد السقا، إلى النيل ورفض النجمان وقتها الاستعانة بدوبلير لتنفيذ هذه القفزة الخطيرة.

وعلق طارق العريان على الفيديو قائلًا: "عندما يعيد التاريخ نفسه".

يذكر أن فيلم الباشا، من إنتاج عام 1993، وهو بطولة أحمد زكي، والفنان محمود حميدة والفنانة منى عبدالغني والفنان محمد السبع وأيضا الفنانون ممدوح وافي، وأشرف عبدالباقي.

الفيلم إخراج طارق العريان، سيناريو وحوار سامح الباجوري وتصوير طارق التلمساني، موسيقى ياسر عبدالرحمن وإنتاج رياض العريان.

فيلم "تيتو"، من إنتاج عام 2004، بطولة أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح، ومن إخراج طارق العريان.
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