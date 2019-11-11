بالصور.. الأسر تتوافد على احتفالية المولد النبوي بالجامع الأزهر

يحتفل الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، بالمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441، في احتفالية كبرى، تنطلق في تمام السادسة مساء، بحضور وكيل الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر وعدد من قيادات الأزهر الشريف.



وشهدت الاحتفالية التي نظمها الجامع الأزهر إقبالا من الأسر المصرية والآسيوية والإفريقية، للاحتفال من قلب قلعة العلم بميلاد خير البشر.