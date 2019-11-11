أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية رفضت الإجراءات الأولية للتحقيق في وفاة مرسي

وصف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، بيان جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة محمد مرسي بـ"غير صحيح"، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت حتى مجرد فتح تحقيق في وفاة محمد مرسي، لمرتين متتاليتين.



وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحكمة ترى أن حزب الحرية والعدالة المؤسس لجماعة الإخوان ليس له أي صفة ليقوم بتحريك أي دعوى ضد السلطات المصرية.



وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن سلطات ثورة 30 يونيو 2013 هي السلطات الشرعية المعترف بها لدى منظمة الأمم المتحدة وكل الدول، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني للجماعة الإرهابية برئاسة المدعي العام البريطاني، هو نفس الفريق القانوني لـ "قطر".



