محلل سياسي يكشف تفاصيل دعوة المتظاهرين اللبنانيين لتنفيذ إضراب عام

كشف الدكتور فادي الأحمر، المحلل السياسي اللبناني، تفاصيل دعوة المتظاهرين اللبنانيين لتنفيذ إضراب عام، قائلا إن المشهد اللبناني عبارة عن كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، والسبب من جهة، هو إصرار الشباب المتظاهر في مختلف الشوارع اللبنانية على إكمال مسيرتهم لتحقيق ما طالبوا به.



وأضاف "الأحمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن ما يؤجج هذه التظاهرات، هو نوع من إنكار للسلطة لما يدور في الشارع وعدم إقدامهم على معالجة المشكلة الفعلية وهي تشكيل حكومة اختصاصيين بحسب ما يطلب الشارع.



واستنكر موقف رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، بعدم الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة ومن ثم تشكيل حكومة، مشيرا إلى أن هناك أطراف سياسية لا زالت تصر على حكومة تكنوسياسية.



وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مشكلة ثقة بين المواطن اللبناني والطبقة السياسية، لافتا إلى أن هذه الطبقة في غالبيتها العظمة متهمة من قبل الشارع بالفساد ونهب المال العام.

