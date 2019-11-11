الأنبا بطرس يترأس احتفال النذور الأولى لبعض الراهبات

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة الذبيحة الإلهية؛ احتفالا بالنذور الأولي لبعض الأخوات الراهبات وهن الأخت تريزا وهيب شكرى، والأخت مارتا وهيب سمعان، والأخت كريستين ونيس ذكرى من رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حضر كل من الوكيلة العامة للرهبنة الأخت إيفانا مرتينى، بالإضافة إلى المستشارة الأخت مريم مجلع، كما حضر أيضًا الأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر، ومن الآباء الفرنسيسكان: الأب فريد كمال، والأب رومانى والوفد المرافق لهم، ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية، والأخوات الراهبات من الرهبنيات المختلفة.



وأشار إلى أنه شارك في الاحتفال شعب كنائس طوة، ومنسافيس، والحواصلية وسط فرحة الحضور بتكريس الأخوات الراهبات حياتهم للرب يسوع بتقديم نذورهم.



