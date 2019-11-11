الأنبا نيقولا أنطونيو: البابا ثيؤدوروس انتقل إلى قبرص

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس، انطلق إلى قبرص للاحتفال بمرور 1400 عام على رقاد القديس يوحنا الرحوم بابا وبطريرك الإسكندرية الأسبق.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، أن الزيارة جاءت بعد أيام فقط من القرار التاريخي لبطريركية الإسكندرية بالاعتراف بالحكم الذاتي Autocephaly لكنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية.



وكان البابا ثيودروس الثانى قد أعلن اعترافه بالحكم الذاتي لكنيسة أوكرانيا، وانفصالها عن البطريرك كيريل الروسي، وبذلك أصبحت كنيسة إسكندرية ثاني الكنائس التي تعترف باستقلال الكنيسة الأوكرانية بعد كنيسة اليونان.



ويذكر أن اعتراف البابا ثيودروس الثانى بالانفصال، جاء موضع ترحاب من كنائس وانتقاد من كنائس أخرى.



