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مصر

مدبولي يلتقي رئيس "فولكس فاجن" لبحث فرص الاستثمار في مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وفد شركة "فولكس فاجن" الألمانية، والذى ضم مدير اللوجستيات، ومدير المشروعات الجديدة، ومدير السياسات الدولية، والمدير الإقليمي لمبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، وكريم نجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن مصر.

وحضر اللقاء وزراء: الإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال اللقاء أعرب وفد "فولكس فاجن" عن تطلعهم للاستثمار فى السوق المصرى الواعد فى صناعة السيارات، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به مصر من سوق محلية كبيرة، وقابلة للزيادة من خلال التصدير للدول والتجمعات الاقتصادية التى تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع مصر.

وأضافوا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بنسبة المكون المحلى، ومن ثم فإن المقترح الذى تقدمه الشركة يركز على زيادة نسبة المكون المحلى للمركبات التى سيتم إنتاجها فى مصر، والتى ستعمل بالغاز الطبيعي.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بما تضمنه مقترح شركة "فولكس فاجن" من تفاصيل، سواء ما يخص نوع المركبات المقترح إنتاجها والتى تناسب الاحتياجات المصرية، أو ما يتعلق بمراحل التشغيل ونسب المكون المحلى، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة عالمية فى مجال إنتاج السيارات.

كما أكد مدبولى على ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات فى مصر، وخاصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

ووجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بمتابعة تفاصيل التعاون المقترح مع الشركة خلال الفترة القادمة، من اجل تدشين التعاون المقترح فى أقرب وقت ممكن.
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