الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد "كليوباس" أحد تلميذى عمواس

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذى عمواس.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" إن القديسين كليوباس الرسول ورفيقه، هما اللذين كانا منطلقين إلى قرية عمواس، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب منهما المسيح، ولما لم يعرفاه، قال لهما "أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي إن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده".



وأضاف السنكسار أنه لما اتكئ معهما أخذ خبزًا وبارك وكسر وناولهما؛ فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما، في إشارة إلى أن هذين الرسولين من الاثنين والسبعين رسولًا.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

