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الكرازة

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد 4 من قديسى أفسس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديسين مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" إن الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديسين المجاهدين مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس، الذين عاشوا في أيام دقلديانوس الملك.

وأضاف أنه في عهد دقلديانوس اختفى الفتية السبعة في كهف بجبل في أفسس، وكان هؤلاء القديسون من أفريقية، وقد تآخوا بالحب الروحاني، وجمعهم الشوق إلى الإيمان عندما كان الملك دقلديانوس يعذب المسيحيين، واتفق رأيهم على أن يظهروا إيمانهم رغبة في الاستشهاد.

ويشير كتاب السنكسار إلى أنهم تقدموا إلى الملك وأقروَّا أنهم مسيحيون؛ فأمر بضربهم فضربوا مرارًا بالسياط وبالعصي، ثم أحرق ظهورهم، ثم دلكوا أجسادهم بخرق من شعر مبللة بالخل والملح ثم أمر الملك بضرب رقاب بعض القديسين، وأن يعمل السيف في البعض الآخر.

وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.
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