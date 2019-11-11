برلمانى يطالب بحل أزمة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية

طالب النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بحل مشكلات الباعة الجائلين فى الشوارع والميادين والتصدير للأسواق العشوائية غير الرسمية التي انتشرت فى كل المحافظات بالمخالفة للقانون.



وقال العادلي، إن هناك ضرورة لمواجهة التعديات على الطرق والشوارع والأرصفة وانتشار الإشغالات بشكل يعرقل حركة المرور فى الشارع ويعطل مصالح المواطنين، داعيًا إلى إزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق القانون بحسم، وحل مشكلة الباعة الجائلين بتوفير أسواق مقننة لهم أو تخصيص أماكن محددة لهم، ومن يخالف تتم محاسبته وفقًا للقانون، مع مراعاة البعد الاجتماعى للبسطاء ومحدودي الدخل.



وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "نتلقى شكاوى عديدة عن انتشار التعديات والإشغالات والباعة الجائلين فى الميادين والشوارع دون ضابط أو رابط، مما يتسبب فى أذى للمواطنين، ولابد أن يتم تطبيق القانون ومنع الفوضى وفرض هيبة الدولة".