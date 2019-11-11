مستقبل وطن: الرئيس كان صادقًًا فى وعوده بشأن تنمية سيناء

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن هناك توجهًا واضحًا للقيادة السياسية بتنمية سيناء على مختلف الأصعدة والمجالات، من خلال وضع خريطة لتحقيق التنمية المتكاملة بكل الطرق ووسائل النقل، انتهاء بمشروعات الكهرباء وتحلية المياه، ما يحقق طفرة تنموية وكذلك طفرة في المستوى المعيشي للأفراد في هذه المنطقة المهمة.



وأضاف الهواري، أن تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم السويس ومدن سيناء، سيكون له عظيم الأثر على حجم الاستثمارات الخارجية في هذه المنطقة الواعدة، ويجعل مشروعات التنمية فيها حقيقة ملموسة وليست مجرد شعارات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان صادقًا في كل الوعود التي قدمها بشأن تنمية سيناء والاهتمام بها، وهو ما نراه على أرض الواقع الآن، والمزيد الذى ننتظر تحقيقه على مر السنوات القليلة المقبلة.



وأكد، أن عمليات التنمية المتواصلة التي تقوم بها الدولة في سيناء أكبر دليل، وأن سيناء تشهد الآن أكبر طفرة تنموية تدعمها كل مؤسسات الدولة، والتي أحد أهم عوامل القضاء على الإرهاب في المنطقة، مشيدًا بحرص الرئيس على تطوير وربط شمال ووسط سيناء بالدلتا وإنشاء مشروعات ضخمة، سواء صناعية وزراعية وسمكية وغيرها والتوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.