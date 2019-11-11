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الكرازة

الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل القديس كرياكوس أسقف أورشليم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل القديس كرياكوس أسقف مدينة أورشليم.

ولم تتوافر بكتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" أي معلومات عن القديس كرياكوس، إلا أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية اكتفت بذكر اسمه خلال إتمام مراسم القداس الإلهي صباح اليوم.

وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

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