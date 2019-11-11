الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل السفير الفرنسي ستيفان روماتيه

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب السفير ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر، الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لبحث سبل التعاون والترحيب بالدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.



رحبت الدكتورة رشا بصحبة السفير الفرنسي بالمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، قائلةً: "أود أن أعبر لكم عن فخري وسعادتي بكم، فقد وقع عليكم الاختيار من ضمن 11 ألف متقدم، مر منهم 300 بمراحل التصفية، فأنتم هنا نتيجة اجتهادكم، ونحن فخورون بأن نكون مؤسسة حكومية تضمن النزاهة والإنصاف في عملية الاختيار لأول برنامج قيادي مقدم للعاملين بالقطاع الحكومي، ندرك جميعًا أن هذا البرنامج شديد وطويل، ونثق في قدرتكم جميعًا على النجاح به".



و بدأت دراسة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP في مطلع الأسبوع الماضي وستستمر لمدة 8 أشهر، وتضم هذه الدفعة 81 متدرب تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا، جميعهم من العاملين بالقطاع الحكومي، وبتمثيل متكافئ بين الذكور والإناث وذوي القدرات الخاصة.

ومنهجية التدريب بالبرنامج تشمل محاضرات وورش عمل وتدريب عملي وزيارات وفعاليات خارجية، وعمل نموذج محاكاة لمجلس الوزراء، وسيتم تقديم مشروعات تخرج في نهاية البرنامج.



يذكر أن الهدف من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو بناء كوادر كفء للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.