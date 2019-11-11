اليوم .. الكنيسة تحتفل ببدء شهر هاتور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، ببدء شهر هاتور ثالث أشهر السنة القبطية عقب شهري توت وبابة.

ويقول كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" إن شهر هاتور سُمي هكذا نسبة إلى الإله (هاتهور أو أثور) إله الحب والجمال وملكة السماء والفرح والمحبة التي يقابلها عند اليونان "أفرودت"، لأنه في هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة.

ويشير كتاب السنكسار إلى أن شهر هاتور يحمل شعار امرأة برأس بقرة، وأحيانًا يُصور بصورة بقرة، ومن أشهر أمثال الشهر هاتور أبو الذهب المنثور أي "القمح" أو إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور.

ومن أشهر محاصيله الموز ويحمل شعار "موز هاتور"- بحسب كتاب السنكسار.



