تجريع 53699 مواطنًا بالمنوفية بعقار علاج البلهاريسيا

أكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انتهاء حملة تجريع المواطنين بالمحافظة بعقار علاج البلهارسيا في المناطق الريفية والبؤر ذات نسبة انتشار مرتفعة، وذلك من الفترة 20 أكتوبر 2019 حتى 7 نوفمبر2019 من خلال فرق مدربة بالإدارات الصحية بالمركز التالية (ببركة السبع – الشهداء – منوف – أشمون – تلا – السادات).



حيث تم تجريع 53699 من مستهدف 53818 بنسبة تغطية 99.8% من المواطنين باستثناء الحوامل والرضع وأقل من 4 سنوات.



وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة في تنفيذ المبادرات والحملات الصحية، التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض والعناية والاهتمام بصحة المواطنين.