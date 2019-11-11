وزير الرياضة يكرم رئيس الأعلى للإعلام

كرم وزير الشباب والرياضة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حضوره مراسم الحفل الختامي لمسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة في نسختها الأولى لعام 2019، على مسرح الوزارة.



وأشاد مكرم بتكريم وزارة الشباب والرياضة للأعمال الصحفية المميزة متمنيًا أن تكون الجائزة لشباب الإعلاميين والصحفيين والفنانين وكل فئات الشباب الموجودة في كل التخصصات المصرية.



ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل، والذي شهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز في الفروع المختلفة.



جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة كبيرة من نجوم الصحافة والإعلام.