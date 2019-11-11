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محافظات

نهاية "اللوجو" بسبب جرعة مخدرات زائدة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت منطقة مسجد المتولي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة مصرع شخص إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة برفقة زملائه.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بوورد بلاغ من أهالي منطقة التوبة المحيط بمسجد المتولي يفيد بمصرع شخص يدعى "مسعد ا " وشهرته "اللوجو" مقيم خلف المسجد المذكور.

وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان البلاغ وتبين قيام المتوفي بتناول جرعة مواد مخدرة برفقة زملائه وخصصت سيارة إسعاف لنقل لغرفة العناية المركز بمستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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