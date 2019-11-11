الأرصاد تحذر: حالة من عدم استقرار الطقس بداية من بعد الغد

توقع الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الأربعاء.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد على أن تمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وقال زكي- في بيان صدر، اليوم الاثنين، بشأن حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 15 نوفمبر- إنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار اعتبارا من الجمعة المقبل مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.



وننصح المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.