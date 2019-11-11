السيسي يؤكد ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الاستشاري الصيني بوانج يانج.



وأكد السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.



وأضاف الرئيس التنمية وتغير الواقع الأفضل يمثلان السبيل الأمثل لمكافحة الفكر المتطرف بجانب الجهود الأمنية.



ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس الاستشاري الصيني بوانج يانج بالدور المصري المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية تعد سوقًا واعدًا للاستثمارات والشركات الصينية.