كيف حاولت تركيا تلميع العدوان على سوريا بـ"دعاية المزيفة"؟

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية رصد الدعاية التركية المزيفة لتلميع العدوان على سوريا".

ونشرت الوكالة الأميركية تقرير كشف خداع تركيا ودعايتها المضللة على موقع تويتر بهدف التأثير في الرأي العام العالمي وتبرير غزوها العسكري ‏لمناطق الأكراد في الشمال السوري.

وخلص التقرير إلى أن تركيا دعمت حملاتها باستخدام صور مسروقة من وكالة أجنبية لتزييف الحقائق رغم أن الصور كانت لا تمت للأحداث بصلة بعض الصور أُخذت من سوريا ولا علاقة لها بالغزو وانتشرت عشرات الصور "المزوّرة" عبر "تويتر" و"إنستغرام" تُظهر جنوداً أتراكاً يحتضنون الأطفال وصور أخرى سُرِقت من أحداث في أجزاء أخرى من العالم لتحقق تركيا هدفها الذي تسعى إليه بتشويه الأكراد وتجميل صورة غزوها للمنطقة.

وخاضت معركة إلكترونية تمت مشاركتها على نطاق واسع بمساعدة الهاشتاغات "الملمعة" للغزو التركي وبفضل الإعلام القطري الداعم لأردوغان هذا لم يمنع الإعلام الدولي من رصد جرائم الأتراك في سوريا من القتل الجماعي والتهجير القسري للمدنيين.





