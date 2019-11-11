العثور على جثة مجهولة بترعة الخليل في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة مجهولة، بترعة في منطقة الوكلاء بمدينة شبين القناطر.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي في عزبة الوكلاء، بعثورهم على جثة لذكر عائمة على مياه ترعة الخليل.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.