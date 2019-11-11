"مستقبل وطن": نقتدي بالرسول في إرساء العدل والدعوة للأمن

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الدقهلية، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، في مركز المطرية، بحضور النائب علاء عساسة، وتحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة، واللواء جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بالمحافظة.



بالإضافة إلى مشاركة العشرات من أهالي المركز ومدير الأوقاف وبعض المشايخ ولفيف من القيادات التنفيذية، وممثلي الأزهر والكنيسة.



وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات قرآنية وبعض فقرات من الإنشاد الدينى، كما تم توزيع هدايا المولد النبوى الشريف.



وأشار طارق عبدالرازق أمين الحزب بمركز المطرية، إلى سعادة الأهالى بتلك الاحتفالية التى نستقبلها بكل مشاعر المحبة ونقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام القدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام بين قطبي الوطن الأقباط والمسلمين.