الأردن: نرفض ضم "غور" للاحتلال وحماية القدس مسئولية عربية

أدان الأردن الاعتداء على المقدسات الدينية في القدس المحتلة، محذرًا من أن الأفعال الإسرائيلية تقوض عملية السلام، كما أعرب عن رفضه لضم منطقة غور الأردن.



وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ندين أي اعتداءات على المقدسات الدينية في القدس، ونعتبر حمايتها مسئولية عربية تامة".



وأضاف قائلًا: "نرفض ضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، ونحذر من كون ذلك يقوض مسار السلام في المنطقة"، مؤكدًا أن هناك أفعالًا من جانب إسرائيل تقوض مسار حل الدولتين.



وفي وقت سابق، أعلن العاهل الأردني، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عامًا بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.