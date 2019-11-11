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الثقافة

العين تعلن الروايات المرشحة للفوز بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:10 م
جائزة إسماعيل فهد
جائزة إسماعيل فهد إسماعيل
أ.ش.أ
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أعلنت دار العين للنشر بالقاهرة، القائمة القصيرة لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة المخطوطة، وتضمنت الأعمال التالية: "ليل طنجة" لمحمد سعيد أحجيوج من المغرب، و"فوبيا الوجوه" لتقوى محمد جواد من البحرين، و"سلام بتوقيت الحرب" لعبلة غسان جابر من فلسطين، و"فطومة" لمهند ميرغنى الفكي من السودان، و"تايم لاين" لعبدالرحمن كمال السعيد من مصر، و"آسر والصياد" لوليد جهز السبيعي من السعودية، و"الكفر" لأحمد أبوالسعد عبدالغني من مصر.

وسيتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من بين المتسابقين السبعة الذين تضمهم القائمة القصيرة، في معرض الكويت الدولي للكتاب في السابعة مساء يوم 27112019.

وتحمل الجائزة اسم الكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، أحد أبرز مؤسسي فن الرواية المعاصرة في الكويت، ومنطقة الخليج العربي، وواحد ممن أثروا المكتبة العربية بعدد كبير من الأعمال الأدبية التي تعد علامات بارزة في خارطة الأدب العربي المعاصر.

وتبنّت دار العين هذه الجائزة في إطار جهودها لتشجيع ودعم الكتاب الشباب على الانخراط في الإبداع الثقافي؛ لذا تشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يزيد عدد كلمات العمل على 25 ألف كلمة، وهي مقدمة للكتاب العرب في كل مكان.

وتم اختيار لجنة تحكيم للروايات من قبل الدكتورة فاطمة البودي مديرة دار العين والرئيس الشرفي للجائزة الكاتبة الكويتية ليلى العثمان.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة إقبال العثيمين (الكويت) رئيسًا، وعضوية كل من الكتاب والنقاد: إبراهيم فرغلي (مصر)، أنيس الرافعي (المغرب) د. أيمن بكر (مصر)، يوسف المحيميد (السعودية).

وتم اختيار روايات القائمة القصيرة من بين 40 عملًا غير منشور، خضعت للفحص من دون أن يكون على أي منها اسم كاتبها، لضمان الحياد التام.
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