"مستقبل وطن" ينظم احتفالية فى المنيا بمناسبة المولد النبوى

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة المنيا، احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذى نظمتها أمانة المهنيين للحزب بالمحافظة، برعاية وحضور النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة.



وشهدت الاحتفالية، حضور كل من، وكيل وزارة الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وبعض أمناء المراكز والأقسام، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبعض أهالي المحافظة.



وبدأت الاحتفالية بكلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث خلالها عن السيرة النبوية، والصفات الأخلاقية للنبي محمد "صلى الله وعليه وسلم"، وفضل النبى ومكانته، كما تضمنت الاحتفالية إلقاء تواشيح دينية وبعض الأشعار عن الرسول ومولده، وبعض الأغانى الدينية لمجموعة من الطلبة والطالبات، كما قامت أمانة الحزب بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم على مستوى المحافظة وتوزيع الجوائز عليهم.



وأكد الدكتور على عبد السلام أمين المهنيين بالمحافظة، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بضرورة المشاركة المجتمعية، مؤكدا على أن حزب مستقبل وطن يعمل دائمًا من أجل المواطن وينحاز دائمًا للشعب المصري.

