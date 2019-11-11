"صناعة النواب" تبدأ زيارة غدًا لمدينة المحلة الكبرى

تقوم لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بزيارة ميدانية إلى مدينة المحلة الكبرى، حيث سيقوم أعضاء اللجنة خلال الزيارة بتفقد عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج بالمدينة الصناعية المتخصصة في هذا المجال.



وستقوم اللجنة بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج وتستمع اللجنة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة من أهل المهنة كما ستقوم بزيارة بعض المصانع بالشركة، والتي نالها التطوير والتحديث، وتقوم اللجنة أيضًا بزيارة شركة الصباغة وشركة محالج الأقطان وبعض مصانع القطاع الخاص، ومن المقرر وطبقًا لجدول أعمال اللجنة خلال الزيارة أن تعود اللجنة إلى القاهرة في نفس اليوم.