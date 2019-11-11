غدًا.. قطع مياه الشرب عن فوة فى كفر الشيخ 8 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب راشد شرف الدين، رئيس المركز والمدينة، قطع مياه الشرب عن مدينة فوه، غدا الثلاثاء، وذلك نظرا لتغيير خط مياه الشرب بمنطقة المحكمة.



وقالت الوحدة المحلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه سيتم قطع المياه، عن مدينة فوه، غدا الثلاثاء، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، ولمدة 8 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة كهرباء فوه.



وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.