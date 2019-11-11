10 مسرحيات من مصر تتنافس على جائزة الهيئة العربية للمسرح

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن (قائمة العشرين) للنصوص المرشحة لنيل جائزة مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الثانية عشرة 2019، والتي تتضمن 24 نصًا مسرحيًا تم اختيارها من 95 نصًا رشحها مؤلفوها وهم من 16 دولة عربية للتنافس على نيل المراتب الثلاث للجائزة.



واشتملت القائمة على عشر مسرحيات من مصر: هي "الحسين يقتل مرتين" لعبدالكريم الحجراوي، و"أخضر مر" لطه حماد الأسواني، و"التيه" لماجد عليوة أحمد، و"المزاد" لحسين خلاف، و"النص المجهول" لمحمد عبدالصمد، و"حافة العالم" لطه زغلول، و"سيدة اليوتوبيا" لعبدالنبي عبادي، و"ما لا عين رأت" لعبدالرحمن بخيت، و"مآذن تلفظها الأندلس" لأحمد سمير، و"مدرسة الأفاضل" لميخائيل وجيه مرزوق.



ومن الجزائر: "الأبله والإله" لسهيلة منور، "قطاف الجنائز" لعبدالمنعم بن السايح، "خريف الصنم" ليوسف بعلوج، و"ليس إنسانًا" لندير هداجي، ومن سوريا "عباد الشمس يفقأ حبوب وجهه" لحسام حنوف، و"كينونة" لوهاد سليمان، ومن المغرب "زاراتون" لعبدالرحيم المسعودي، و"مملكة الدجاج" لتوفيق أفقير، ومن تونس "الفردوس" لإسماعيل ضو، ومن ليبيا "الكسيح" لتوفيق قادر بوه، ومن فلسطين "ركام" لغسان نداف، ومن السعودية "ليلة حافلة" لثامر الحربي، ومن العراق "نيتروجين" لهشام عدنان، ومن الكويت "وما بينهما" لعثمان الشطي.



وذكر بيان للهيئة العربية للمسرح أن التنافس كان شديدًا نظرًا لتقارب النصوص على مستوى تقنيات الكتابة والمضامين ومدى الالتزام بالتوجه الذي حدد للمسابقة تحت عنوان "نكتب نصوص اليوم من أجل الغد"، علمًا بأنها للشباب حتى سن الخامسة والثلاثين.



وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الثلاث للمسابقة قريبًا، وسيسلم الفائزون الجوائز رفقة الأيقونات الفضية للهيئة العربية للمسرح.