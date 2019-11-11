المشدد 15 سنة لعصابة سرقة الشقق فى النهضة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن في منطقة النهضة بالإكراه وتحت تهديد السلاح.



كشفت تحقيقات النيابة، عن اتفاق "على. أ"، 27 سنة، و"سيد. ي"، 27 سنة، وشهرته "بلية"، و"سعيد. ف"، 32 سنة، فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقة النهضة بأسلوب التسلق وكسر الباب، حيث تم ضبطهم أثناء هروبهم عقب سرقتهم 30 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بالمنطقة، وأثناء محاولة هروبهم، شعرت بهم مالكة الشقة، فاستغاثت بالأهالي، فحاول أحد المتهمين إشهار سلاحه في وجهها لمنعها من ملاحقتهم، فأصابها بجرح قطعي في الرأس، وفر هاربًا.



على الفور لاحقهم الأهالي بالمنطقة وتمكنوا من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم، وتم تسليمهم لضباط مباحث قسم شرطة النهضة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.