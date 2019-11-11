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سياسي

"القومي للإعاقة" يجهز لمؤتمر "الاسكوا" بشأن الوعى بالمعاقين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:02 م
الدكتور بهاء مختار
الدكتور بهاء مختار
حسين العمدة
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قال الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس برئاسة الدكتور أشرف مرعي يجهز لعقد مؤتمر مع الخبراء العاملين في مجال المعاقين باللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بغرب آسيا "الاسكوا"، وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي المصري بقضية المعاقين، ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين.

وأضاف "مختار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، المجلس سيناقش معهم أحوال المعاقين في مصر، وسيقدم لهم ملف خاص بالطفرة والدعم الذي حدث لكافة أشخاص ذوي الإعاقة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المجلس يعد ملفًا كاملًا بما تقوم به كل وزارات الحكومة المصرية على رأسها القوات المسلحة لدعم المعاقين.

وأوضح "الأمين العام المساعد القومي للإعاقة"، أن المؤتمر من المقرر عقده بعد عودة رئيس المجلس القومي للإعاقة من مؤتمر حقوق الإنسان القائم في جنيف حاليًا، لافتًا إلي أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تعد من أهم القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى أصبحت محور اهتمام كل المجتمعات على مستوى العالم، قائلًا: "الأشخاص المعاقون يمتلكون قدرات خاصة وطاقات كامنة، والدول المتقدمة تقود استخدامها بشكل أمثل إلى تطويرها".

وأشار مختار إلي أن العالم في الوقت الحالي يشهد تزايد مستوى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم، فضلًا عن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات وخطط واضحة تؤدى إلي سياسة مرسومة بدقة.

وأكد "مختار"، لا يجوز بأن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، مشددًا على أن التقدم بالمعاقين يعود من خلال رعاية الطفل المعاق وتدريبه لتحويله إلى طاقة فاعلة فى حدود قدراته واندماجه وإعادة انتمائه إلى المجتمع وتحسين علاقاته.

وأردف "المؤتمر مع الاسكوا سيعقد في مصر، لنتعرف على ما وصل إلية العالم في تطوير ملف المعاقين حتى نستطيع داخل الدولة المصرية التقدم بذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا المؤتمر يهدف إلي مدي تطبيق الدولة المصرية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين".
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