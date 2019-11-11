الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

القبلة

هل النبي محمد "نُورٌ"؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة العناني
طباعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني نصه: "هل الرسول صلوات الله وسلامه عليه نورٌ؟ وما تفسير الآية التي في سورة المائدة والتي يقول الله عز وجل فيها: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾؟".

وأجابت الإفتاء بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نورٌ بإجماع المسلمين، بل هو نور الأنوار، والسراج المنير الذي نَوَّر الله به مُلكه وملكوته، كما قال تعالى مخاطبًا لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 45-46]، فأخبر سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الله الذي ينير الطريق للسالكين، والأرواح إلى بارئها في معراجها القدسي.

واستشهدت أيضًا بقوله سبحانه: ﴿يَا أَهْلَ  الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15].

وأشارت إلى أن المراد بالنور في هذه الآية هو سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال قتادة والزجّاج وغيرهما من المفسرين؛ لأن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، والتأسيس أولى من التأكيد، وقول من قال من المفسرين: إن النور هنا هو القرآن الكريم لا ينفي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نور؛ لأن هذا من اختلاف التنوع في عبارات المفسرين وليس من اختلاف التضاد؛ بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، والقرآن الكريم نور، ويكون ذلك من باب الاكتفاء بذكر واحدٍ من أمرين لدلالته على الآخر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

منذ يوم

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وفاة علاء على.. 5 معلومات عن لاعب الزمالك الراحل

منذ حوالي 3 ساعات

حفظ التحقيق في اتهام جنش بضرب مصور صحفي

الصور

image description

"الأطباء" تعلن موقفها من نظام التكليف الجديد

image description

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة حول "أضرار الزواج المبكر"

image description

قصر ثقافة وادي النطرون يحتفل بالمولد النبوي

image description

استمرار عملية توثيق وتسجيل خبيئة العساسيف

image description

"معًا من أجل صحتك وتعليمك" مبادرة بمستشفى طلبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

علاقة جنسية تدفع نقاشاً لتهشيم رأس شقيقه بـ«شاكوش»

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. غدا

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

الرئيس نيوز

نجيب ساويرس يجدد الجدل بتصريحات عن "الحجاب"

السيسي لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل أهم سبل مكافحة التطرف

الصحة: تسجيل 50% من أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر ببرنامج الزمالة

طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المصريين

منوعات

أسترالي يهزم تمساحًا بإصبعه.. وينجو بحياته

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

كشكول

تفعيل البوابة الإلكترونية لتعليم "الوادى الجديد" خلال أيام

توجيهات هامة لمديري المدارس الثانوية .. تعرف عليها

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

رئيس جامعة بني سويف : طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء يرصدون عبور كوكب عطارد للشمس

إسلام سياسي

قصة الطفل ألفين الذي استقبلته إيطاليا بعد تجربته مع داعش

بعد اعترافات "عبدالعظيم" و"عبدالغني".. الإخوان تصدر مزاعم جديدة للتغطية على أكاذيبها

حملة إخوانية جديدة لتشويه مصر قبل مراجعة ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة

كيف خاض أردوغان الحرب مع الأكراد؟.. المرصد السوري يجيب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"لا حرب فى طروادة" ديوان جديد لـ نورى الجرّاح

العين تعلن الروايات المرشحة للفوز بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل

10 مسرحيات من مصر تتنافس على جائزة الهيئة العربية للمسرح

قصة حياة شجرة الدر بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك