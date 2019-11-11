محمد خليفة يخصص دورتين لرفع كفاءة أعضاء لجنة البيئة بالوفد

قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة بحزب الوفد، إنه خصص دورتين لرفع كفاءة أعضاء لجنة البيئة بالحزب بعد التواصل مع الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، وبالتعاون مع جامعة عين شمس.



وأضاف "خليفة" أن الدورة الأولي للتدريب في مجال المحميات والثروات والموارد البيولوجية في الفترة من 10 ديسمبر المقبل، والدورة الثانية هى تقييم الأثر البيئي للمشروعات في الفترة من 17 ديسمبر المقبل، بمقر معهد الدراسات والبحوث البيئة بجامعة عين شمس.



وأوضح النائب الوفدي أن الميزات للمتدرب والحصول على الدورتين هم مجانية كل دورة، وشهادة موثقة ومعتمدة من وزارة البيئة.



وأشار "خليفة" إلى أنه تم اختيار أسماء أعضاء الدورة التدريب وهم: علاء الدين يحيى السيد، حاتم أحمد السيد محمد شلتوت، وأحمد محمد فتحي، وأحمد عويس أحمد، ومحمد محمد سيد أحمد، وإيمان محمد رضوان، ورغداء محمد محمد على عويس، وأمنية رمزي يوسف، ومحمد فكرى عبدالعظيم نصر، ولبنى فتحى عبداللطيف عبدالرازق.