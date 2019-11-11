الصين: التجسس على الاتحاد الإفريقى "أكاذيب"

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، رفضها الشديد لتصريحات مسئولين أمريكيين اتهموا فيها بكين، باستخدام معدات شركة "هواوي" للتجسس على الاتحاد الإفريقي، واصفة هذه الاتهامات بأنها "أكاذيب".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، في تصريح اليوم: إنه "منذ العام الماضي، رددت وسائل إعلام غربية مرارا، بأن الصين تراقب مقر الاتحاد الإفريقي.



وقام العديد من القادة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بتفنيد ذلك والرد عليه، وإن ما يسمى بمراقبة الصين لمقر الاتحاد الإفريقي، ليس سوى أخبار زائفة وملفقة من قبل وسائل إعلام غربية.



وأضاف شوانغ، أن "مسئولين أمريكيين تجاهلوا الحقائق، وأخذوا بدوافع خفية تردد أن الصين تستخدم معدات هواوي لمراقبة الاتحاد الإفريقي، وليس خافيا على أحد، أن الولايات المتحدة دأبت منذ فترة طويلة على رصد والتجسس على حكومات وشركات وأفراد أجانب، وما زالت واشنطن تدين للعالم بتفسير بهذا الشأن".



وتابع، أن إفريقيا صديق وشريك جيد ومخلص للصين، وأن التعاون الصيني الإفريقي مشرق ومنفتح، وأن العديد من القادة الأفارقة، أعربوا في مناسبات عديدة عن تقديرهم التعاون العملي والمتكافئ والمثمر بين الجانبين، وأشادوا بالصين بوصفها الشريك الأكثر جدارة بالثقة في تنمية إفريقيا.



ودعا شوانغ، الولايات المتحدة إلى تصحيح موقفها والنظر إلى التعاون الصيني الإفريقي بموضوعية وإنصاف، لاسيما، وأن "تلفيق الأكاذيب، وتشويه صورة الآخرين، من شأنه الإضرار فقط بمصداقية الولايات المتحدة".



وشدد على معارضة بلاده الحازمة لهذه الشائعات، مبديا ثقته في أن الأصدقاء الأفارقة لن يقبلوا بذلك.