الوفد يطلق قافلة طبية مجانية لأهالى الصف بالجيزة

نظمت لجنة حزب الوفد في مدينة الصف بالجيزة قافلة طبية مجانية، اليوم الإثنين، برعاية النائب اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس الحزب، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب، في مستشفى نور المحمدي الخيرية.



واستقبلت العيادات المتخصصة عددا من الحالات المرضية المختلفة من أبناء مركز ومدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.



وقال فريق العمل من أعضاء لجنة الوفد بالصف إن العيادات استقبلت أكثر من ٨٠٠ حالة مختلفة، كما تم فتح باب الأشعة أمام المرضى للكشف عليهم بالمجان وتوفير وسائل وسبل العلاج لهم للمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم ورفع التكاليف عن كاهلهم.



وأكد اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس حزب الوفد، نائب رئيس البرلمان العربي، أن القوافل الطبية التي يتم تنظيمها لأهالي مدينة الصف تضم جميع التخصصات حتى العناية بالشعر والبشرة، كما تم لأول مرة توفير فرص عمليات للمياه البيضاء على العين.



وأشار الجمال إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ وتم افتتاح مجموعة من المعامل الطبية بالتعاون مع الدكتور جمال شيحة، حيث تم تخصيص دورين في مستشفى نور المحمدي لمركز علاج فيروس سي، تم خلالها مسح ١٢ ألف حالة وتوفير العلاج لـ٢٠٠٠ حالة، وكذلك علاج حالات التليف الكبدي.



وشدد مساعد رئيس حزب الوفد على أن تلك القوافل الطبية هدفها الأول الإنسان المصري، قائلا: "الإنسانية هي الهدف الأول والأسمى الذي يجمعنا جميعا، ولا بد أن نتعامل مع المواطنين في كل شيء حتى في القوانين المجردة التي تبعث الحياة وتشعر المواطن بعمق الانتماء للوطن، من خلال الأحزاب المهتمة بهموم الدولة وحقوق وأبنائها".



وأشاد الدكتور حسام محمد، مدير مستشفى نور المحمدي الخيرية، بدور حزب الوفد بمدينة الصف تحت رعاية وقيادة النائب اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس الحزب، ومجهودات أحمد جبران، رئيس اللجنة في الصف، ومحمد سليمان، وأحمد عرفة وأحمد الجنيدي ومحمد عبدالظاهر ومحسن عبدالستار أعضاء اللجنة في تنظيم القافلة المجانية لمساعدة الأهالي.



وقال مدير مستشفى نور المحمدي الخيرية إن الوفد برعاية اللواء سعد الجمال أعاد الروح للمدينة وأبنائها والمستشفى بالمشاركة الفعالة والتلاحم مع الناس وهمومهم، وهو دور نتمنى استمراره، خاصة أن الجميع كان يفتقده منذ عام ٢٠١٦.