قصة حياة شجرة الدر بثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقامت مكتبة الشلالات محاضرة لمناقشة كتاب "شجرة الدر نساء من التاريخ العربي" تأليف عبده محمد، ناقشت خلالها أخصائي المكتبة نشأة شجرة الدر وحياتها وتوليها حكم مصر.



وأقام قصر ثقافة برج العرب ورشة عن كيفية زراعة المانجو والطماطم ضمن نشاط نادي العلوم، تلاها محاضرة عن الطين الأسواني، تحدثت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية عن مكونات الطين الاسوانى وطرق تحضيره وكيفية إعداد منتجات من الطين بتقنية عالية وذات منظر جمالي، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم الخط العربي والرسم بالكلمات تدريب الفنان محمد جابر.



نظم قصر ثقافة الأنفوشي ورشة فنية لتصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة تدريب مسئول مرسم المواهب.



بينما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل إحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف أحيتها فرقة الحرية للفنون الشعبية التي قدمت فقرة التنورة ومجموعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان نصرالدين محمد، تلاها عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغاني الدينية منها محمد يا رسول الله، مولاي، يا رسول الله يا طه.