ضبط عنصرين إجراميين بـ240 طربة حشيش فى مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح، لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما 240 طربة حشيش.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد رصدت عاطلَين أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح، والثاني محكوم عليه في قضية "تبديد" ومقيم بالقاهرة، يتاجران في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة في كمين أُعد لهما، وبحوزتهما 240 طربة حشيش وزنت 24 كيلو جرامًا ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.