قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة حول "أضرار الزواج المبكر"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات"، بمدرسة السعيدية الإعدادية بنات القديمة بمدينة كفر الشيخ.



حاضر في الندوة الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعادل أبوحليمة مدير مدرسة السعيدية الإعدادية بنات القديمة، وبحضور عدد من أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من المُعلمين، بالإضافة إلى مشاركة 50 طالبة.



وخلال الندوة، تمت مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم العنف، وأشكاله، والأسباب التي تُؤدي لذلك، وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات مما يترتب عليه من مشكلات نفسية واجتماعية وقانونية وصحية للفتاة.



كما تم التطرق إلى أهمية الحفاظ على الإطار الأخلاقي للأسرة، والاهتمام بالمساواة في التنشئة الاجتماعية للأبناء، والاهتمام بتوعيتهم بحقوقهم، وكيفية الدفاع عنها، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية للفتيات، وتعريفهم بدور مكتب شكاوى المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية تلقي أي شكوى بفرع المجلس.