المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج البانجو فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة مواد المخدرة وسلاح أبيض في السلام.



البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من القبض على "رأفت.ش"، 28 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، أثناء استقلاله دراجة بخارية دون لوحات معدنية، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، و1000 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.



بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.