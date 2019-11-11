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سياسي

مستقبل وطن: مستعدون لخوض الانتخابات النيابية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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أكد المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل بشكل منتظم ومستمر طوال العام لعقد ندوات ومؤتمرات ومعسكرات شبابيه من شأنها تدريب وتأهيل الأعضاء على العمل السياسي والتنظيمي وكذلك لإعداد كوادر تستطيع خوض الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وقال "الخولي" إن الحزب يمتلك قاعدة كبيرة من الأعضاء المؤهلين لخوض الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، وأننا مستعدون لذلك بشكل جيد على عكس باقي الأحزاب التي تستعد للانتخابات في حينه فقط وهذا ما يميزنا عن غيرنا.

وأضاف المهندس حسام الخولي في تصريح خاص لـ"الدستور" نظرا لعدد الكفاءات من الأعضاء التي يمتلكها مستقبل وطن، فمن المتوقع ان يحصل الحزب في الانتخابات النيابية القادمة على نسبة أعلى من التي حصل عليها في برلمان 2015م، ويتوقف ذلك في النهاية علي الاختيار الذي يقوم به الشعب المصري لمن يمثله تحت قبه البرلمان.

وأشار "الخولي"، إلى أن الحزب يتلقى بصفة دورية ومستمرة تقارير عن تقييم الأداء والمتابعة للأعضاء من ثلاث جهات مختلفة، وجميعها تقارير منضبطة ودقيقة وبالأرقام، ونقوم من خلالها برصد عمل الأعضاء ومدى كفاءتهم ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة التي أطلقها الحزب، وفي حالة وجود أعضاء غير فاعلين نقوم على الفور بنقلهم من أماكنهم وتعيين الأفضل بدلا منهم.

ولفت الأمين العام، إلى أن "مستقبل وطن" يتميز بأنه قادر على ضخ دماء جديدة في أي وقت وباستمرار لما يمتلكه من كفاءات مؤهلة بين أعضائه.
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