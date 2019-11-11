ليلة محمدية في حب النبي بثقافة وادي النطرون

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى مولد النبوي الشريف، حيث نظم قصر ثقافة وادى النطرون إحتفالية بمناسبة ذكرى مولد خير البرية على مسرح قصر ثقافة وادى النطرون بفرع ثقافة البحيرة، بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه عرض فنى لفرقة المحمودية للإنشاد الدينى بقيادة المنشد عثمان هلال قدمت الفرقة باقة متنوعة من التواشيح الدينية فى رسول الله وأناشيد وابتهالات دينية فى مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم منها "أشرقت أنوار محمد، قمرا سيدنا النبى"، بينما تألق المنشد عثمان هلال بالابتهالات في مدح رسول الله حازت على إعجاب الجمهور.



تضمنت الاحتفالية أيضا محاضرة لفضيلة الشيخ سعيد دياب بالمعهد الأزهري الثانوي بعنوان "مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام" تحدث فيها عن مولد خير البرية ونشأته ورسالته أعقبها عرض فنى استعراضي التنورة للفنان احمد خطاب، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، نائب البرلمان النائب عطيه مسعود، القمص أبونا يحنس كاما راعي كنيسة ماري جرجس، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية وأهالي وادى النطرون.