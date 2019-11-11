الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الثقافة

ليلة محمدية في حب النبي بثقافة وادي النطرون

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى مولد النبوي الشريف، حيث نظم قصر ثقافة وادى النطرون إحتفالية بمناسبة ذكرى مولد خير البرية على مسرح قصر ثقافة وادى النطرون بفرع ثقافة البحيرة، بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه عرض فنى لفرقة المحمودية للإنشاد الدينى بقيادة المنشد عثمان هلال قدمت الفرقة باقة متنوعة من التواشيح الدينية فى رسول الله وأناشيد وابتهالات دينية فى مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم منها "أشرقت أنوار محمد، قمرا سيدنا النبى"، بينما تألق المنشد عثمان هلال بالابتهالات في مدح رسول الله حازت على إعجاب الجمهور.

تضمنت الاحتفالية أيضا محاضرة لفضيلة الشيخ سعيد دياب بالمعهد الأزهري الثانوي بعنوان "مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام" تحدث فيها عن مولد خير البرية ونشأته ورسالته أعقبها عرض فنى استعراضي التنورة للفنان احمد خطاب، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، نائب البرلمان النائب عطيه مسعود، القمص أبونا يحنس كاما راعي كنيسة ماري جرجس، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية وأهالي وادى النطرون.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

منذ حوالي 15 ساعة

"الوزراء" يكشف رد صادم من والد مريم مريضة السرطان بعد تهريبها

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

الصور

image description

استمرار عملية توثيق وتسجيل خبيئة العساسيف

image description

"معًا من أجل صحتك وتعليمك" مبادرة بمستشفى طلبة الإسكندرية

image description

"آية سويلم" بنت الإسماعيلية تحصد ذهبية ألعاب القوى بفنلندا

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

الأكثر قراءة

وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

علاقة جنسية تدفع نقاشاً لتهشيم رأس شقيقه بـ«شاكوش»

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. غدا

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

الرئيس نيوز

ضوابط صرف أجور العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

الري: تحديث مستمر لإمكانات الخزانات الجوفية في مصر

خاص| سياسي تونسي: النهضة تناور بترشيح "الغنوشي" لرئاسة البرلمان .. والاعتصام لمنع الدواعش

منوعات

أسترالي يهزم تمساحًا بإصبعه.. وينجو بحياته

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

كشكول

"هندسة طنطا" تفوز بالمركز الثاني عالمياً في نظم المعلومات الجغرافية بأمريكا

جامعة طنطا توقع اتفاقية تعاون مع المركز القومي للبحوث

كيف تجرى انتخابات الإعادة بالجامعات حال عدم اكتمال النصاب؟

"خديجة".. طفلة العامين تسقط ضحية لـ"عناد الأبوين"

إسلام سياسي

بعد اعترافات "عبد العظيم" و"عبد الغني".. الإخوان تصدر مزاعم جديدة لتغطية على أكاذيبها

حملة إخوانية جديدة لتشويه مصر قبل مراجعة ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة

كيف خاض أردوغان الحرب مع الأكراد؟.. المرصد السوري يجيب

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

ليلة محمدية في حب النبي بثقافة وادي النطرون

"تمكين ذوى القدرات الخاصة بمهارات الحاسب الآلى" بثقافة الأقصر

ورشة قراءة لكتاب "الذئب خادم الأسود" بثقافة القليوبية

"التخاطر وأنواعه" في محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك