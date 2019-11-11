"تمكين ذوى القدرات الخاصة بمهارات الحاسب الآلى" بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع الأقصر، حيث عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بمهارات الحاسب الآلي" ألقتها فاطمة عبدالستار، وأوضحت أهداف استخدام التعليم الإلكتروني لذوي القدرات الخاصة المتمثلة في الحصول على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية فى مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات المرتبطة بحياة الفرد لذوى الاحتياجات، إلى جانب تدريب ذوى القدرات الخاصة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والاستفادة من الحاسب الآلي.



وأقام قصر ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير المخلفات بعنوان "عروسة المولد" للمدربة مشيرة طلعت، وتستمر حتى 13 نوفمبر الجارى، بجمعية الشابات المسلمات.