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تقارير ومتابعات

"بريزينتيشن" تعلن حضور مباراة منتخب مصر وغانا مجانًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
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أعلنت اليوم شركة "بريزينتيشن سبورت"، الراعي الرسمي للكرة المصرية، عن فتح باب حضور الجماهير مباراة المنتخب الأوليمبي مع نظيره الغاني مجانا، بشرط أن يكون حاضر المباراة يمتلك "الفان آي دي" الخاص به.

وأوضحت الشركة أنه تم توفير حافلات لنقل الجماهير من ميدان رمسيس، خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف عصرا وحتى الخامسة مساء.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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