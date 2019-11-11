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تقارير ومتابعات

شوبير ينعى علاء على لاعب الزمالك السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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نعى لاعب منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد شوبير، اللاعب الراحل علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية عن عمر 31 عامًا.

وكتب "شوبير": البقاء لله علاء علي لاعب الزمالك السابق في ذمة الله اللهم ارحمه وألهم أهله الصبر والسلوان".

يذكر أن علاء على أصيب بمرض السرطان منذ فترة، مما أدى إلى غيابه عن الملعب، وكان من لاعبي قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي، قبل انتقاله إلى طلائع الجيش، ومنه إلى سموحة ثم المصري، قبل أن يوقع على عقد انتقاله إلى بتروجيت في بداية الموسم الحالي، إلا أن ظروف مرضه حالت دون تنفيذ التعاقد.
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