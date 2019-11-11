تفاصيل مرض علاء على قبل وفاته

غيَّب الموت عن عالمنا، اليوم الإثنين، علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق وبتروجيت حاليًا عن عمر ناهز 31 عامًا، إثر صراع مع مرض السرطان.



وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، بعد إصابته بمرض «سرطان الدماغ».



ولعب علاء علي ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري.



وانتقل علاء علي الموسم الماضي لبتروجيت؛ ليخوض معهم الموسم، قبل أن يصبح لاعبًا حرًا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.





